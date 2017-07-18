مصرع صياد في حادث تصادم بسوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

لقي صياد مصرعه، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل ودراجة بخارية، بناحية قرية أولاد يحيى دائرة مركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث تصادم بناحية أولاد يحي دائرة المركز.

تبين أنه أثناء سير السيارة رقم "هـ ل أ 7129 نقل"، قيادة عمرو الضبع محمد، 32 عامًا، سائق فوجئ بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية، قيادة أحمد إبراهيم أحمد، 55 عامًا، صياد، تقطع الطريق أمامه فجأة، ولم يستطع مفاداتها فاصطدم بها وبالسيارة رقم 1274 ملاكي سوهاج، قيادة حسام فوزي محمد، 30 عامًا، عامل، قادمة في الاتجاه المقابل.

نتج عن ذلك وفــاة قائد الدراجة البخارية، وإصابة كل من إبراهيم أحمد إبراهيم، 22 عامًا، صياد، باشتباه كسر بعظمة الفخذ اليسرى، وجرى نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، فاضل عواد إبراهيم 14 عامًا، طالب، سلطان الشربيني فهمي، 14 سنة، طالب، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 7967 جنح المركز لسنة 2017.