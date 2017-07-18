أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

مقتل عامل علي يد مُسجل خطر.. وأهل المجني عليهم يحطمون مقهي المتهم بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل عامل علي يد مُسجل خطر.. وأهل المجني عليهم يحطمون مقهي المتهم بالشرقية

10:45 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017

مقتل عامل علي يد مُسجل خطر.. وأهل المجني عليهم يحطمون مقهي المتهم بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل، مصرعه، اليوم الثلاثاء، على يد مُسجل خطر، بمنطقة "القيسارية"، التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما حطم أقارب المجني عليه مقهىً خاصًا بالمتهم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة "القيسارية"، التابعة لمركز منيا القمح، بنشوب مشاجرة عنيفة ببندر منيا القمح، ومقتل أحد الأشخاص.

بالانتقال والفحص، تبين مقتل "غريب نبيل السواحلي" 30 عامًا، عامل، على يد "عجيب.م.ذ" وشهرته "أشرف العيسوي" 41 عامًا، مُسجل خطر وخارج من السجن حديثًا، بسبب مشاجرة بينهما، فيما قام أقارب المجني عليه بتحطيم مقهى خاص بالمتهم بالمنطقة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بالعرض على النيابة العامة، قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إخلاء سبيل ضابط و6 أفراد شرطة في واقعة هروب متهم من داخل محكمة بالشرقية

    أخبار

  • العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالشرقية

    أخبار

  • مقتل 10 إرهابيين في قصف جوي لمنزل بالعريش

    أخبار

  • التحقيق مع ضابط و6 أفراد شرطة في هروب متهم من محكمة بالشرقية

    أخبار

إعلان

e0f0caae83.jpg
ea2971532e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية