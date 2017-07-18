مقتل عامل علي يد مُسجل خطر.. وأهل المجني عليهم يحطمون مقهي المتهم بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل، مصرعه، اليوم الثلاثاء، على يد مُسجل خطر، بمنطقة "القيسارية"، التابعة لدائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما حطم أقارب المجني عليه مقهىً خاصًا بالمتهم.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من أهالي منطقة "القيسارية"، التابعة لمركز منيا القمح، بنشوب مشاجرة عنيفة ببندر منيا القمح، ومقتل أحد الأشخاص.

بالانتقال والفحص، تبين مقتل "غريب نبيل السواحلي" 30 عامًا، عامل، على يد "عجيب.م.ذ" وشهرته "أشرف العيسوي" 41 عامًا، مُسجل خطر وخارج من السجن حديثًا، بسبب مشاجرة بينهما، فيما قام أقارب المجني عليه بتحطيم مقهى خاص بالمتهم بالمنطقة.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بالعرض على النيابة العامة، قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.