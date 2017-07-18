تأجيل محاكمة 19 متهمًا بقضية اقتحام مشيخة الأزهر لـ 16 سبتمبر

كتب- أحمد أبو النجا:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 19 طالباً، (مخلي سبيلهم) في أحداث اقتحام مبنى مشيخة الأزهر، تأجيلاً إدارياً، لجلسة 16 سبتمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وعبدالرحمن صفوت الحسيني، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

كانت قد قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهمين على الأحكام الصادرة ضدهم في المحاكمة الأولى في واقعة اقتحام مبنى مشيخة الأزهر، والتعدي على موظفيه وحرق 9 سيارات وتحطيم عدد من المكاتب، وقررت اعادة محاكمتهم من جديد

يشار إلى أن المتهمين أحيلوا للمحاكمة الجنائية، في ختام تحقيقات نيابة غرب القاهرة الكلية حيث أسندت النيابة إلى المتهمين، ارتكابهم لجرائم قطع الطريق العام على نحو نشأ عنه بلطجة والتعدي على موظفين عموميين ومنعهم من أداء عملهم وإعاقة حركة المرور، والتجمهر، وتخريب وإتلاف ممتلكات أميرية عمدًا، حيث تشكل التهمة الأولى (قطع الطريق بهدف البلطجة) جناية يحاكم مرتكبها أمام محكمة الجنايات.

وكان نحو 1000 طالبًا من جامعة الأزهر، قد توجهوا إلى مقر مشيخة الأزهر، وقاموا بقطع طريق صلاح سالم، وإعاقة الحركة المرورية به، وحاولوا اقتحام وحرق مقر المشيخة، واشتبكوا مع قوات الأمن المركزي أثناء تصديها لهم، واستخدموا الأحجار والشماريخ وقنابل المولوتوف في التعدي على القوات ومقر المشيخة.

كان اللواء جمال عبد العال مدير مباحث العاصمة تلقى إخطاراً من الخدمات الأمنية المتواجدة في محيط مبنى مشيخة الأزهر بتجمهر نحو 200 شخص داخل ساحة المبنى مطالبين بالتعيين، إلا أن الأمر تطور إلى قيام بعضهم برشق المبنى بالطوب والحجارة ما أسفر عن تحطيم 9 سيارات وعدد من نوافذ المبنى محاولين إحداث حالة من الفوضى، إلا أن قوات الأمن تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط 17 منهم، وتولت النيابة التحقيق .