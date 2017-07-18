كلوب يتحدث عن فشل صلاح في تشيلسي

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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه لا يهتم بالفترة السيئة، التي قضاها الدولي المصري محمد صلاح، في موسمه الأول بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، مشيرًا إلى أنه كان يسعى لضمه حينما كان على رأس القيادة الفنية لبوروسيا دورتموند الألماني، حتى 2015، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته لصحيفة «ديلي ستار» البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وكان محمد صلاح صاحب الـ(25 عامًا) انضم إلى صفوف تشيلسي في 2014 قادمًا من بازل السويسري، ولم يقدم الكثير مع البلوز، حيث سجل هدفين في 19 مباراة، قبل أن يخرج معارًا إلى فيورنتينا، ثم انتقل بشكل دائم إلى روما في 2015، حيث سجل وصنع مع نادي العاصمة الإيطالية 58 هدفًا، في 83 مباراة.

وقال كلوب: «الكثير من اللاعبين عانوا مع تشيلسي، وكان كيفن دي بروين أحدهم، والشيء الوحيد الذي قررنا عدم الالتفات إليه، هو ما فعله صلاح مع تشيلسي، عندما كان مع بازل وواجهته (مع دورتموند) ولم أكن أعرفه، كان لا يصدق، اللحظة التي فكرت فيها بالتعاقد معه، كان في تشيلسي بالفعل».

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وأكمل: «ثم عانى مع تشيلسي لأنها كانت خطوة مبكرة، السؤال هو ما الذي لم نجده فيه؟ يلعب كرة قدم شاملة، هو سريع ولعب العديد من المباريات، وصنع العديد من الأهداف والفرص، وسجل بنفسه».

واختتم يورجن كلوب: «صلاح يلعب بقدمه اليسرى، لا يملك الفريق الكثير من اللاعبين الذين يلعبون بالقدم اليسرى، هذا يجعله مهما جدا، أنا سعيد به في الوقت الحالي، لكنه بحاجة لتعلم الكثير، يجب أن نبدأ العمل معه على الجانب البدني والفني».