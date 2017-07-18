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الدولار يعاود الارتفاع وبنك البركة يسجل أعلى سعر

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الدولار يعاود الارتفاع وبنك البركة يسجل أعلى سعر الدولار يعاود الارتفاع وبنك البركة يسجل أعلى سعر

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ارتفع فى لبنك المركزى المصري فى مستهل تعاملاته اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2017، مسجلاً 17.89 جنيه للشراء، و17.99 للبيع فى مقابل  17.88 للشراء و 17.89 للبيع فى تعاملات الأمس الإثنين.

فيما استقر سعر صرف الدولار ببنك القاهرة عند 17.85 جنيه للشراء، و17.95 جنيه للبيع، وبنك نحو 17.84 جنيه للشراء، و17.94 جنيه للبيع، والبنك الأهلى المصري سجل نحو 17.82 للشراء، و 17.92 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك البركة نحو 17.92 للشراء و18.02 للبيع والإتش إس بي سي نحو 17.90 للشراء، و18.02 للبيع.

باقي العملات الأجنبية اليوم:

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تحركت أسعار العملات الأجنبية اليوم نحو الإرتفاع ليسجل متوسط سعر اليورو -وفقا للبنك المركزى- نحو 20.51 جنيه للشراء، و20.63 جنيه للبيع، والجنيه الإسترلينى نحو 23.39 جنيه للشراء، ونحو 23.53 جنيه للبيع، بينما سجل الفرنك السويسري نحو 18.62 جنيه للشراء، ونحو 18.73 جنيه للبيع، والـ100 ين يابانى نحو 15.91 جنيه للشراء ونحو 16.00 جنيه للبيع، واليوان الصينى نحو 2.64 جنيه للشراء، و2.65 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية بالبنوك المصرية اليوم:

سجلت أيضا العملات العربية تحركا نحو الإرتفاع ليسجل متوسط سعر الريال السعودى وفقا للبنك المركزى نحو 4.77 جنيه للشراء، ونحو 4.79 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل نحو 58.91 جنيه للشراء، ونحو 59.59 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتى سجل نحو 4.87 جنيه للشراء، ونحو 94.89 جنيه للبيع.

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التحرير

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