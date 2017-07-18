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وزير الكهرباء يوقع قرض بـ 37 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع

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وزير الكهرباء يوقع قرض بـ 37 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع وزير الكهرباء يوقع قرض بـ 37 مليار جنيه لتطوير شبكات النقل والتوزيع

التحرير

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وقع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر اليوم الثلاثاء عقد أكبر قرض في تاريخ الوزارة لتطوير شبكات النقل والتوزيع بمقدار 37.4 مليار جنيه موزعة ما بين 19.4 مليار لشبكة النقل 18 مليار جنيه لشبكة التوزيع، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في مقر الوزارة.

وأضاف شاكر أن الوزارة كانت تعاني من الانقطاعات بعام 2014 الماضي، وتم إصافة قرابة الـ 12700ميجاوات خلال عامين للتغلب علي الانقطاعات، بخلاف العاقد مع سيمنس لانتاج 14400ميجاوات.

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وأشار وزير الكهرباء الي أن الوزارة وضعت خطة لتطوير الشبكة حتي عام 2025، والتنفيد خلال عامين، وتستهدف تطوير وإنشاء 2000 كيلو متر علي جهد 500 كيلو فولت وهو الجهد الفائق، وإنشاء 15 محطة جهد 500/220 كيلو فولت فضلاً عن إضافة 9152 محول علي الجهد المتوسط، بخلاف إضافة 5455 كشك.

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التحرير

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