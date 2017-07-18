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السيطرة على حريق بقسم الأمونيا بمصنع كيما في أسوان

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السيطرة على حريق بقسم الأمونيا بمصنع كيما في أسوان السيطرة على حريق بقسم الأمونيا بمصنع كيما في أسوان

التحرير

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تمكنت أجهزة الحماية المدنية بأسوان، صباح اليوم اللاثاء من السيطرة على حريق بقسم الأمونيا بمصنع الصناعات الكياوية "كيما" أسوان، الذي أسفر عن إصابة عامل بحروق.

وكان اللواء مجدى موسى مدير أمن أسوان تلقى إخطارًا من العميد أشرف عتريس، مدير إدارة الحماية المدنية بأسوان، يفيد بنشوب حريق بمصنع كيما داخل قسم الأمونيا، وسماع دوى انفجار محدود لأحد المحابس بالقسم.

على الفور انتقلت قيادات الحماية المدنية، وتم الدفع بنحو 7 سيارات إطفاء، والتي نجحت في السيطرة على الحريق، وإخماده قبل امتداده.

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وأكد مصدر مسئول بالحماية المدنية، أنه تم السيطرة على النيران، ووقف تسرب غاز الأمونيا، فيما أسفر الحريق عن إصابة عامل بحروق تم نقله الى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

تم تحرير محضر بالبواقعة وإخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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التحرير

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