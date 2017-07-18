القوى العاملة: 23 يوليو إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص

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أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة أن الأحد المقبل، الموافق 23 يوليو الجاري، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد الثورة.

وقال سعفان في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن عيد الثورة يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مِثلي الأجر.

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وأصدرت الوزارة منشورا لمديريات القوي العاملة بالمحافظات لمتابعة مكاتب العمل التابعة لها تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وفي سياق متابعة أوضاع القطاع الخاص من المقرر توقيع اتفاقية العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع بواقع 160 كحد أدنى و330 جنيه حد أقصى، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة وممثلي العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.