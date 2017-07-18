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ثلثا البريطانيين يعرضون حياتهم للخطر بعدم تناول الأسماك

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مصراوي Masrawy

ثلثا البريطانيين يعرضون حياتهم للخطر بعدم تناول الأسماك

10:07 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017

ثلثا البريطانيين يعرضون حياتهم للخطر بعدم تناول الأسماك

ثلثا البريطانيين يعرضون حياتهم للخطر بعدم تناول ال

لندن - (أ ش أ):

حذر خبراء من أن ثلثي البريطانيين يعرضون حياتهم للخطر بعدم تناولهم الأسماك بشكل كاف.

ويوصي الأطباء بتناول جميع الأعمار للأسماك مرتين على الأقل أسبوعيا، على أن تتضمن حصة من الأسماك الزيتية مثل السلمون أو التونا.

وكشف الخبراء في الصندوق العالمي لأبحاث السرطان ببريطانيا استنادا إلى استطلاع للرأي أن 64% من البريطانيين لا يحققون هذا الهدف.

وذكرت صحيفة /ديلي ميل/ البريطانية ان الاستطلاع، الذي أجراه موقع /يوجوف/ لاستطلاعات الرأي بتفويض من الصندوق، أظهر أن تناول الأسماك أصبح فيما يبدو عادة في طريقها للانتهاء.

ووفقا للاستطلاع، كانت الفئة الأكثر استهلاكا للأسماك ممن تتجاوز أعمارهم 55 عاما، بنسبة 45% يتناولون حصتين على الأقل منها اسبوعيا، بينما جاءت الأسر التي بها الأطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما في أدنى مرتبة، بنسبة 25% فقط يتناولون الأسماك مرتين أسبوعيا.

ويشن الصندوق حملة للتوعية بفائدة الأسماك، مؤكدا أنها تشكل مصدرا جيدا للفيتامينات والمعادن وبها نسبة دهون أقل من أي أنواع أخرى من اللحوم، ويعني استهلاكها بشكل منتظم قلة إقبال الكثيرين على تناول اللحوم الحمراء وبالتالي الحد من الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

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