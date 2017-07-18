الأربعاء..السيسى يشهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين

القاهرة- (أ ش أ):

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية غدا الأربعاء الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين ، وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وسيكون فى استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية ، رئيس مجلس الوزراء المهندس المهندس شريف إسماعيل ، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار ، واللواء دكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات أكاديمية الشرطة.

وستبدأ وقائع الاحتفال بعزف السلام الجمهورى فور وصول الرئيس السيسى الى منصة الاحتفال بالأكاديمية ، يليها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ، قبل أن يلقى اللواء الدكتور أحمد العمرى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة كلمته.

ويلقى اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية عقب ذلك كلمة يوجه خلالها التحية للخريجين الجدد ، ويطالبهم خلالها بالسير على نهج زملائهم الذين سبقوهم ، والعمل بكل جهد واخلاص وتفانى ، من أجل تحقيق رسالة الأمن النبيلة ، فى تحقيق أمن وسلامة شعب مصر العظيم ، والحفاظ على مقدرات الوطن.

كما يؤكد وزير الداخلية خلال كلمته عزم رجال الشرطة بمعاونة المخلصين من أبناء الوطن ، على التصدى بحسم وحزم للارهاب ، حتى ينجحوا معا فى اقتلاعه من جذوره ، وكذلك التصدى لأى محاولة لترويع المواطنين الأبرياء أو محاولة الإخلال بأمن الوطن، ويشدد على أن احترام حقوق الانسان والحفاظ على حرية التعبير وحسن معاملة المواطنين بمختلف المواقع الشرطية ، هو من أهم ثوابت وأسس استراتيجية العمل بجميع قطاعات الوزارة.

ويتضمن الاحتفال قيام طلبة الكلية من مختلف السنوات الدراسية بتقديم عروض قتالية تظهر مهاراتهم الفائقة فى التعامل مع مختلف الأهداف ، سواء فى الرماية او الاشتباك او المطاردات ، ونماذج عملية على كيفية مواجهة الجريمة ، بالإضافة إلى عدد من الفقرات الأخرى التى تظهر مدى استيعابهم لتنفيذ البرامج العملية والتعامل مع مختلف الظروف التى يمكن أن يتعرضوا لها أثناء أداء المهام التى يتم تكليفهم بها.

وسيقوم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية - فى نهاية الاحتفال - بتكريم أوائل طلبة كلية الشرطة ، وقسم الضباط المتخصصين ، والوافدين ، وقسم الدراسات العليا ، ومنحهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية ، تقديرا لتفوقهم وتميزهم خلال فترة دراستهم بالكلية.