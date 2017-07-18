واشنطن ترحب بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 16 مسؤولًا سوريًا

القاهرة – (مصراوي):

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، بفرض المجلس الأوروبي عقوبات على ستة عشر مسؤولاً عسكرياً رفيعاً وعالماً في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا لدورهم في تطوير الأسلحة الكيميائية واستخدامها ضد السكان المدنيين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها وصل مصراوي نسخة منه، إن هذا الإجراء يأتي بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً والتي تهدف أيضاً إلى محاسبة النظام السوري على استخدامه المتكرر للأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري، بما في ذلك هجوم خان شيخون في 4 أبريل.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على العديد من موظفي مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، وهي الوكالة الحكومية السورية المسؤولة عن تطوير أسلحة غير تقليدية وإنتاجها لدعم برنامج الأسلحة الكيميائية السوري. وبالإضافة إلى ذلك، في مايو 2017، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات السورية رداً على أعمال العنف التي ارتكبتها الحكومة السورية ضد مواطنيها.

واعتبرت الوزارة الأمريكية إن الجهود المشتركة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن إجراءات العقوبات التي اتخذتها الدول الشريكة الأخرى مؤخراً، تشكّل جزءاً من جهد متواصل يبذله المجتمع الدولي لتحميل نظام الأسد مسؤولية انتهاك المعايير العالمية القائمة منذ وقت طويل ضد استخدام الأسلحة الكيميائية.