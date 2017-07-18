أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

قيود أوروبية على تصدير الزوارق المطاطية إلى ليبيا لمواجهة تهريب المهاجرين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

قيود أوروبية على تصدير الزوارق المطاطية إلى ليبيا لمواجهة تهريب المهاجرين

09:59 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017

قيود أوروبية على تصدير الزوارق المطاطية إلى ليبيا لمواجهة تهريب المهاجرين

تستخدم الزوارق المطاطية على نطاق واسع في ليبيا في

لندن – (بي بي سي):

اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على فرض قيود على تصدير الزوارق المطاطية والمحركات التي تشغلها إلى ليبيا في إطار جهود تسعى إلى الحد من تهريب المهاجرين.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي إن هذه القيود لا تشمل الشركات القانونية التي تستخدم تلك القوارب في مجالات مثل صيد الأسماك.

ولا يوضح البيان كيف سيضمن الاتحاد الاوروبي عدم وصول تلك القوارب في نهاية الأمر لمهربي البشر في تلك الدولة التي يغيب عنها القانون.

لكن، من المقرر أن تطبق القيود على تصدير الزوارق والمحركات عندما تتوافر أدلة مقبولة تفيد بأنها ستصل إلى مهربي البشر.

وحذرت لوكسمبرغ من أن تمويل من الاتحاد الأوروبي قد يوجه إلى إقامة "معسكرات اعتقال" ليبية.

وسجلت حالات كثيرة لتعرض المهاجرين غير الشرعيين لانتهاكات على يد عصابات تهريب البشر، ومعاملة تخلو من الإنسانية، بما في ذلك اعتداءات جنسية.

وعبر حوالي 88 ألف مهاجر غير شرعي إلى الجانب الآخر من البحر المتوسط وصولا إلى إيطاليا منذ بداية 2017.

وفاق عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تسللوا إلى إيطاليا عبر سواحل المتوسط في النصف الأول من 2017 الأرقام المسجلة للمهاجرين في النصف الأخير من العام الماضي، ما يشير إلى استمرا الزيادة في ممارسات تهريب المهاجرين.

واستجابة لطلب السلطات الإيطالية، بدأ الاتحاد الأوروبي في تدريب خفر السواحل الليبي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

هذا المحتوى من

BBC

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حفتر: المعركة ضد الإرهاب مستمرة حتى يتم اجتثاثه من ليبيا

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي: الاتفاق السياسي الليبي ملزم لـ"النواب" والدولة

    أخبار

  • قيود أوروبية جديدة على تصدير الزوارق ومحركات القوارب إلى ليبيا

    أخبار

  • الاتحاد الأوروبي يضيف 16 اسمًا للائحة العقوبات المفروضة على سوريا

    أخبار

إعلان

d9af01a758.jpg
28f9176b1d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية