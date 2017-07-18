دراسة: الآباء لا يحرصون على تقديم طعام صحي للأبناء أثناء غياب الأم عن المنزل

لندن- (أ ش أ):

كشفت دراسة أمريكية عن أن الآباء يميلون إلى السماح لأبنائهم بتناول الوجبات السريعة غير الصحية في غياب الأمهات.

وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة ستانفورد إلى أن الأمهات والآباء ليسوا متساويين عندما يتعلق الأمر بالتأكد من تناول الأبناء لطعام صحي، فبينما تسعى الأم جاهدة إلى عمل وجبات صحية مغذية، يميل الأب أكثر لصنع وجبة سريعة التجهيز أو شراء وجبات من المطاعم إلى الأبناء عند غياب الأم عن المنزل.

وأوضحت الدراسة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الآباء يستجيبون أكثر من الأمهات لإلحاح الأطفال على طلب الشكولاتة أو الايس كريم، ويتفنن الأطفال في استغلال قلة اهتمام الآباء بالطعام الصحي لصالحهم.

وتحدث الباحثون الى 44 اسرة أجابت على استبيانات حول عاداتهم الغذائية وكيف تتغير اعتمادا على وجود الأب أو الأم في المنزل.

وجاءت النتيجة لتظهر أنه في 41 أسرة من الـ 44، قال الأبناء والوالدان إن معايير تغذية الأبناء الخاصة بالأب تختلف عن الأم من حيث الاهتمام بالطعام الصحي.

وقال الباحثون إن الأمهات ملتزمات للغاية بتقديم طعام صحي لأبنائهن، بينما يلجأ الآباء في العادة إلى بدائل أسرع وأقل فائدة صحيا مثل الوجبات السريعة التي تسعى الأمهات بشدة لتجنبها، وبالتالي عندما يشتهي الأبناء الأطعمة التي تحظرها الأم فإنهم يلجأون للأب.

واعترف بعض الآباء الذين شملتهم الدراسة بأنهم لا يدركون ماذا يتناول أبناؤهم لاسيما المراهقين منهم، بينما أقر البعض الآخر بأنهم يهتمون بهذا الأمر أقل من زوجاتهم.