أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صحيفة إماراتية: مصر تواجه تحديات كبيرة وخطيرة في دحر الإرهاب

Google+ Print
صحيفة إماراتية: مصر تواجه تحديات كبيرة وخطيرة في دحر الإرهاب صحيفة إماراتية: مصر تواجه تحديات كبيرة وخطيرة في دحر الإرهاب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء أن تواجه تحديات كبيرة وخطيرة تتمثل في مواجهة موجات الإرهاب التي تتنوع وسائلها وطرقها سواء تمت هذه العمليات الإرهابية في المدن الكبرى أو في الريف .

وقالت الصحيفة: إن "استهداف مصر وخلق حالة من البلبلة في أوساط شعبها والتحريض ضد قيادتها يعد الهدف الأبرز للجماعات والمنظمات الإرهابية لتحقيق اختراق حقيقي يساعد على إحداث شرخ عميق بين الشعب وقيادته يسهل معه تدمير ما تحقق للمصريين خلال السنوات الماضية بعد أن فقدت جماعة الإخوان فرصة التفرد بالحكم إثر تمكنها من اختطاف ثورة 25 يناير لمصلحة مشروعها التدميري والتخريبي الذي كان من شأنه تسليم مصر للفوضى العارمة".

وأضافت أن الجماعات الإرهابية والمتطرفة تتكيف مع الأحداث وكلما تم التضييق على أفرادها عبر الإجراءات الأمنية المشددة نوعت هي الأخرى وسائلها وطرق تنفيذها للعمليات الإرهابية، وهذا يلقي على عاتق الأجهزة الأمنية أعباءً إضافية.

شاهد أيضا

وتابعت "ليس خافيًا على أحد أن مصر تواجه تحديات كبيرة وخطيرة تتمثل في مواجهة موجات الإرهاب التي تتنوع وسائلها وطرقها سواء تمت هذه العمليات الإرهابية في المدن الكبرى أو في الريف والمناطق السياحية، الأمر الذي يتطلب تغيير وسائل مواجهتها، فالإرهاب يتنامى يوما بعد آخر والمطلوب التضييق عليه ومحاصرة البيئة التي تنتجه، لذلك يجب التركيز على المناطق المفرخة للإرهابيين والمتطرفين، والعمل على عدم وصولهم إلى أهدافهم كما هو حاصل في شبه جزيرة سيناء التي تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة لإنتاج الإرهاب بأشكاله المختلفة.

وفي ختام افتتاحيتها، قالت "الخليج": إن "استهداف مصر وخلق حالة من البلبلة في أوساط شعبها والتحريض ضد قيادتها مطلب للإرهابيين منذ ما قبل ثورة 30 يونيو وما بعدها، واستغلال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها منذ سنوات، يعد الهدف الأبرز للجماعات والمنظمات الإرهابية لتحقيق اختراق حقيقي يساعد على إحداث شرخ عميق بين الشعب وقيادته يسهل معه تدمير ما تحقق للمصريين خلال السنوات الماضية بعد أن فقدت جماعة الإخوان فرصة التفرد بالحكم إثر تمكنها من اختطاف ثورة 25 يناير لمصلحة مشروعها التدميري والتخريبي الذي كان من شأنه تسليم مصر للفوضى العارمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني