«الأرصاد»: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 37

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليًلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة أقصى الغرب والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على جنوب سياء وجنوب الصعيد وعلى خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على كلا البحرين شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 24 32

مطروح 23 30

بورسعيد 25 32

دمياط 26 33

بلطيم 24 33

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 38

العريش 21 35

نخل 20 37

طابا 24 38

الطور 26 36

مرسى علم 30 40

الغردقة 32 41

شرم الشيخ 32 41

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رفح 20 35

كاترين 20 35

سيوة 27 37

المنيا 26 40

الفيوم 26 40

رأس سدر 27 41

أبوسمبل 26 43

وسط الدلتا 25 37

أسيوط 29 41

سوهاج 29 42

الأقصر 27 44

أسوان 29 44

شلاتين 29 43

حلايب 31 42

الوادى الجديد 27 44

قنا 27 43

نويبع 29 39

السلوم 22 30