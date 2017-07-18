إعصار تالاس يودي بحياة 4 أشخاص في فيتنام

هانوي - (د ب أ)

قال متحدث رسمي، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن أربعة أشخاص لقوا حتفهم وفقد خمسة آخرين، عقب أن ضرب إعصار تالاس إقليم بوسط فيتنام.

وقال تران كوانج هواي، أحد أعضاء لجنة معنية بالتعامل مع الكوارث، إن أفراد خدمات الإغاثة عثروا على جثث اثنين من طاقم عمل سفينة فحم، غرقت أمس الاثنين في منطقة كوا لو في إقليم نجهي ان، وما زال البحث مستمرا عن أفراد بقية طاقم العمل الأربعة.

وكان قد تم إنقاذ سبعة من أفراد طاقم السفينة.

وأضاف هواي في تقرير رسمي أن القتلى الآخرين هما سيدة، لقيت حتفها إثر سقوط عارضة بمنزلها على رأسها، ورجل جرفته المياه في منطقة ميو فاك بإقليم ها جيانج، مضيفا أن السلطات تبحث عن رجل آخر جرفته المياه.

وأشار هواي إلى أن أسطح أكثر من 4000 منزل تطايرت بسبب الإعصار، حيث كان الإقليم الأكثر تضررا نجهي ان، على بعد 320 كيلومتر جنوب غرب هانوي.

كما أدى الإعصار إلى غرق أكثر من 50 زورق وإلحاق الضرر بنحو 50 ألف هيكتار من حقول الأرز والخضروات.

وضرب إعصار تالاس أمس الاثنين الأقاليم الواقعة بوسط فيتنام، حيث بلغت سرعة الرياح المصاحبة له 100 كيلومتر في الساعة، بحسب ما ذكره المركز الوطني للأرصاد.