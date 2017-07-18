زلزال بقوة 7.7 ريختر يضرب روسيا

موسكو - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر منطقة نائية في جزيرة بيرنج الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع الساعة 1134 صباحا بالتوقيت المحلي (2334 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي بلدة نيكولسكوي، وعلى عمق 11.7 كيلومترا.

وصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي)، لكن تم إلغاؤه بعد مدة قصيرة.

وقالت سفيتلانا ارناتسكايا، رئيسة منطقة اليوتشيان في كامتشاتكا، لوكالة أنباء "تاس" الروسية بأنه تم الشعور بهزات قوية وقت وقوع الزلزال.

وأضافت "الأشياء المعلقة كانت تتأرجح ذهابا وإيابا.. وكانت الأشياء تتساقط من الأرفف".

وتابعت أن فرقا من الأخصائيين ما زالت تمسح المنطقة بحثا عن دمار محتمل.

يذكر أن تلك المنطقة نشطة زلزاليا وشهدت 14 زلزالا بقوة 6.5 درجة أو أكبر منذ عام 1900، بحسب هيئة المسح الجيولوجي.