أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 7.7 ريختر يضرب روسيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

زلزال بقوة 7.7 ريختر يضرب روسيا

06:53 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017

زلزال بقوة 7.7 ريختر يضرب روسيا

موسكو - (د ب أ)

ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر منطقة نائية في جزيرة بيرنج الروسية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، بحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع الساعة 1134 صباحا بالتوقيت المحلي (2334 بتوقيت جرينتش) على بعد نحو 200 كيلومتر شرقي بلدة نيكولسكوي، وعلى عمق 11.7 كيلومترا.

وصدر تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي)، لكن تم إلغاؤه بعد مدة قصيرة.

وقالت سفيتلانا ارناتسكايا، رئيسة منطقة اليوتشيان في كامتشاتكا، لوكالة أنباء "تاس" الروسية بأنه تم الشعور بهزات قوية وقت وقوع الزلزال.

وأضافت "الأشياء المعلقة كانت تتأرجح ذهابا وإيابا.. وكانت الأشياء تتساقط من الأرفف".

وتابعت أن فرقا من الأخصائيين ما زالت تمسح المنطقة بحثا عن دمار محتمل.

يذكر أن تلك المنطقة نشطة زلزاليا وشهدت 14 زلزالا بقوة 6.5 درجة أو أكبر منذ عام 1900، بحسب هيئة المسح الجيولوجي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • روسيا تلغي القيود عن رحلات الخطوط الجوية الجورجية إلى موسكو

    أخبار

  • الكرملين يعلن عن تضارب في المعلومات حول مقتل البغدادي

    أخبار

  • أوكرانيا تدعو إلى محاسبة روسيا في قضية تحطم الطائرة الماليزية

    أخبار

  • لافروف: استيلاء أمريكا على الممتلكات الروسية "سرقة في وضح النهار"

    أخبار

إعلان

76098fb6a7.jpg
9381f654fa.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية

حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية