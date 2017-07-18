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فيديو| صالح جمعة: قصرت في حق نفسي.. ومستحيل أخذل جماهير الأهلي

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فيديو| صالح جمعة: قصرت في حق نفسي.. ومستحيل أخذل جماهير الأهلي فيديو| صالح جمعة: قصرت في حق نفسي.. ومستحيل أخذل جماهير الأهلي

التحرير

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اعترف صالح جمعة، صانع ألعاب النادي الأهلي، بتقصيره في حق نفسه كثيرًا، مؤكدًا أنه سيزيد من تركيزه الفترة المقبلة، لإسعاد جماهير القلعة الحمراء.

وأكد «جمعة»، خلال مداخلته الهاتفية بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مع شوبير»، الذي يعرض على قناة صدى البلد، أنه من الصعب عليه التفريط في حب جمهور الأهلي، مشيرًا إلى أنه سيبذل قصارى جهده للتألق وأن يكون عند حسن ظن الجماهير به.

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وأضاف، أنه كان حزينًا لابتعاده عن الوطني طوال الفترة الماضية، خاصة أنه كان ينضم قبل انتقاله للأهلي، متمنيًا أن ينال ثقة الجهاز الفني للفراعنة في المباريات المقبلة.

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التحرير

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