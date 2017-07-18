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"الجنايات" تستأنف محاكمة حسين سالم ونجليه في قضية غسيل الأموال

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مصراوي Masrawy

"الجنايات" تستأنف محاكمة حسين سالم ونجليه في قضية غسيل الأموال

05:00 ص الثلاثاء 18 يوليه 2017

حسين سالم

كتب - صابر المحلاوي:

تستأنف محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة رجل الأعمال حسين سالم، ونجليه خالد، وماجدة في قضية غسيل الأموال.

تعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، وعضوية المستشارين علاء عبد الخالق عفيفي، وأيمن محمد سلامة، وبأمانة سر محمد جبر ومحمد عوض.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت غيابيا في أكتوبر 2011 بالسجن 7 سنوات على رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة الهاربين، وتغريمهم مبلغ 4 مليارات و6 ملايين و319 ألف دولار، لاتهامهم التربح وغسل الأموال من خلال صفقة تصدير وبيع الغاز المصري لإسرائيل.

ومنذ ذلك الحين لم يتقدم المتهم بأي اجراء في القضية. كانت النيابة العامة أحالت رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن أثبتت التحقيقات تلقي المتهم أموالا على حساباته المصرفية ببنكي الأهلي سوستيه جنرال والبنك العربي الأفريقي.

كما أجري تحويلات مصرفية داخل وخارج البلاد في حساباته بدولة إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخري، وقام المتهم بتحويل مبلغ في حقائب والهروب به إلى الخارج عن طريق طائرته الخاصة.

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