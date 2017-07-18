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بالصور.. "قشطوخ" المنوفية تشيّع جثمان عريف الشرطة في جنازة عسكرية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. "قشطوخ" المنوفية تشيّع جثمان عريف الشرطة في جنازة عسكرية

04:30 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017

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المنوفية- مروة فاضل:

شيّع المئات من سكان قرية قشطوخ بمركز تلا، محافظة المنرفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جثمان شهيد الشرطة العريف تامر عبد المجيد الديب، الذي لقى مصرعه إثر الهجوم الإرهابي على مدرعة بشمال سيناء، أمس الإثنين.

أدى الأهالي صلاة الجنازة على الجثمان بمسجد سيدي إبراهيم، أعقبها جنازة عسكرية للشهيد بحضور القيادات الأمنية بالمحافظة.

وردد المشيعون العديد من الهتافات المناهضة للإرهاب، ومنها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله"، و"لا إله إلا الله الإخوان أعداء الله".

فيما تعالت أصوات الصراخ والبكاء من سيدات القرية حزنا على استشهاد أحد أبنائها، والذي ترك طفلين في عمر الزهور.

وانهارت والدة الشهيد، عائشة الطباخ، مرددة "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، ربنا ينتقم منهم".

وأكدت زوجة الشهيد، أن آخر إجازة له كانت منذ شهر تقريبا، موضحة أن الشهيد له من الأولاد اثنان، ولد وبنت، ويخدم في العريش منذ ٦ سنوات تقريبا، ولم يبحث عن واسطة للانتقال للمنوفية رغم توافرها.

وأضافت الزوجة أن الشهيد له 3 أشقاء رجال، منهم اثنان يعملان في الشرطة، والثالث يعمل بالفلاحة، وله 4 بنات شقيقات، ووالده متوفى منذ فترة.

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