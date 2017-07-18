حفتر: المعركة ضد الإرهاب مستمرة حتى يتم اجتثاثه من ليبيا

بنغازي - (أ ش أ):

أكد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير أركان حرب خليفة حفتر، أنّ المعركة ضد الإرهاب مستمرة حتّى اجتثاثه من كامل الأراضي الليبية، منبها إلى أن الطريق في هذا الشان مازال طويلا وشاقًا.

وقال حفتر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، نشرته الإثنين، عبر موقعها على الإنترنت: "على مستوى ليبيا فإن معركتنا ضد الإرهاب لم تنته بعد حتى يتم اجتثاثه من كامل الأراضي الليبية".

وأضاف: "لدينا موانئ وحقول نفطية تمثل عصب الاقتصاد في حياة الليبيين بحاجة إلى تعزيز حمايتها من أطماع العصابات الإرهابية والإجرامية.

ورأى أنّه على الرغم من انتصار الجيش في بنغازي، إلا أن الطريق ما زالت طويلة وشاقة حتى نحقق طموحاتنا ونبلغ غاياتنا.

وأوضح، القائد العام للجيش الليبي أن الأجهزة الأمنية بمختلف فروعها عليها أن تعمل ليل نهار وتضع الخطط اللازمة لحفظ الأمن، وتمنع وقوع أي اختراقات أمنية، وأن تبقى يقظة ونشطة على مدار الساعة، وهو استحقاق يشمل دور المواطن أيضاً بأن يسهم في مساعدة الأجهزة الأمنية في أداء مهامها.

وأكد المشير حفتر في ختام تصريحه أن فرق الهندسة العسكرية رغم إمكاناتها المحدودة أمامها مهمة خطيرة وشاقة في نزع الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في الطرقات بين الأحياء السكنية وفي داخل البيوت وحتى المساجد والمدارس والساحات العامة.