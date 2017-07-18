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فيديو| حازم إمام: ما المنطق من تغيير لون قميص الزمالك أمام الأهلي؟

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فيديو| حازم إمام: ما المنطق من تغيير لون قميص الزمالك أمام الأهلي؟ فيديو| حازم إمام: ما المنطق من تغيير لون قميص الزمالك أمام الأهلي؟

التحرير

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علق حازم إمام، نجم نادي السابق، على هزيمة الفريق الأبيض في مباراة القمة 114 أمام غريمه التقليدي الأهلي، مؤكدًا أنه يجب أن يتخذ مجلس إدارة النادي قراراته بهدوء ومنح نفسه مزيدًا من الوقت.

وتساءل «إمام»، خلال تواجده بالاستوديو التحليل لقناة ON sport، مساء أمس الإثنين، ماهو المنطق في، اهو المنطق في تغيير لون قميص الزمالك أمام الأهلي، وأن يلعب الفريق المباراة مرتديًا الطاقم الأزرق؟، مضيفًا، «فيه ناس فاكرة إن لون الطقم هو اللي هيكسب الفرقة، ده مش منطق، الزمالك طول عمره بيلعب بأبيض، وخسر كتير وكسب كتير».

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التحرير

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