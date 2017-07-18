فيديو| أحمد حسن: «أتكلم أقول إيه عن الزمالك.. فريق عشوائي»

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علق اللاعب السابق أحمد حسن على مباراة الأهلي والزمالك قائلا إن الفريق الأبيض لم يقدم شيئا يذكر في مباراة القمة 114 أمام الشياطين الحمر، مشيرًا إلى أن أداء الزمالك جاء عشوائيًا في كل شيء.

وأضاف «الصقر» خلال تحليله للمباراة على قناة "دي أم سي سبورتس"، أن الفريق الأبيض ظهر في المباراة بعيدا تمامًا بلا أي دوفاع أو روح، مؤكدًا أن هناك عوامل كثيرة تسبب في ابتعاد اللاعبين عن مستواهم وجعلتهم منافسا سهلا أمام الأهلي.

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وحسم الأهلي القمة 114 لصالحه بعد تغلبه على الزمالك بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين أمس الإثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز.