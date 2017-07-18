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فيديو| معلول بعد الفوز بالقمة: نركز في البطولة العربية

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فيديو| معلول بعد الفوز بالقمة: نركز في البطولة العربية فيديو| معلول بعد الفوز بالقمة: نركز في البطولة العربية

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هنأ علي معلول، ظهير أيسر النادي الأهلي، جماهير القلعة الحمراء بالفوز على ، في القمة، وإنهاء بطولة الدوري بدون هزيمة.

وقال «معلول»، خلال تصريحاته لقناة «الأهلي»، إن هناك حالة من التركيز خلال الفترة المقبلة في البطولة العربية، متمنيًا استمرار دعم الجماهير للفريق، وأن ينجح اللاعبين في تحقيق الانتصارات لإسعادهم.

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وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الإثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز. 

 

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التحرير

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