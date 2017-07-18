فيديو| عماد متعب للبدري: «عايز أفهم مش بلعب ليه».. والأخير يرد

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قال عماد متعب، نجم النادي الأهلي، إنه لم يحصل على فرصته للمشاركة في المباريات مع فريقه، مؤكدًا أنه لن يعتزل طالما يشعر بأنه قادر على العطاء.

وأضاف «متعب»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مع شوبير» الذي يعرض على قناة «صدى البلد»، أنه سيظل يتدرب بقوة حتى للحصول على فرصته، متمنيًا أن يشارك في المباريات في الفترة المقبلة، لتقييم نفسه بدنيًا، وترك الحكم للجمهور.

وتابع «القناص» أنه يعتبر الموسم الحالي هو الأغرب في تاريخه، بالنظر لاجمالي وقت مشاركاته الذي لا يتعدي 180 دقيقة، مؤكدًا أن ذلك الأمر صعب عليه، لكن حب الجمهور وزملاءه له يجعله أكثر تحملًا لذلك.

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واستكمل نجم القلعة الحمراء، أنه لا يعرف السبب الحقيقي في عدم مشاركته بالمباريات، كاشفًا أنه تحدث إلى حسام البدري، المدير الفني للفريق عقب مباراة القمة في الحافلة، حيث قال لمدربه: «عايز أفهم مش بلعب ليه»، وجاء رد الأخير بأنه سيجلس معه عقب العودة من كندا.