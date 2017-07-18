أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| مرتضى: سأظل رئيسا للزمالك رغم أنف الحاقدين

Google+ Print
فيديو| مرتضى: سأظل رئيسا للزمالك رغم أنف الحاقدين فيديو| مرتضى: سأظل رئيسا للزمالك رغم أنف الحاقدين

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

هنأ ، رئيس نادي ، النادي الأهلي بالفوز على فريقه بهدفين دون رد، مؤكدًا أن لاعبي الفريق الأحمر قدموا أداءً رائعًا في القمة 114، على عكس لاعبي الأبيض الذين ظهروا مرعوبين.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يعرض على قناة ON sport، أن الزمالك تعرض لهجوم إعلامي حاد قبل المباراة، مشيرًا إلى أنه لم يحضر المباراة بسبب شعوره بالغضب من الحرب التي يتعرض لها ناديه.

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أنه يخشى التعاقد مع مدير فني من أبناء نادي الزمالك، ويتعرض لحرب من بعض المحسوبين على النادي، مشددًا: «هناك بعض الزمالكاوية لا يريدون استمراري رئيس للنادي، لكني مستمر في منصبي غصب عن كل الحاقدين». 

واستكمل، «لم نتعاقد مع لاعب عليه اختلاف، لم أتعاقد مع لاعب واحد أو قررت إعارته أو رحيله إلا بموافقة المدير الفني».

شاهد أيضا

وتساءل منصور، «لماذا الهجوم علي أنا بعد الهزيمة؟، فليس أنا من وضع التشكيل، وتركت باسم مرسي ومصطفى فتحي، على دكة البدلاء، لقد وفرت كافة الإمكانيات والمستحقات للجهاز الفني واللاعبين للنجاح».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)

سر بكاء شقيقة أسمن امرأة في العالم (فيديو)