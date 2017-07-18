فيديو| مرتضى: سأظل رئيسا للزمالك رغم أنف الحاقدين

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هنأ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النادي الأهلي بالفوز على فريقه بهدفين دون رد، مؤكدًا أن لاعبي الفريق الأحمر قدموا أداءً رائعًا في القمة 114، على عكس لاعبي الأبيض الذين ظهروا مرعوبين.

وأضاف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يعرض على قناة ON sport، أن الزمالك تعرض لهجوم إعلامي حاد قبل المباراة، مشيرًا إلى أنه لم يحضر المباراة بسبب شعوره بالغضب من الحرب التي يتعرض لها ناديه.

وتابع رئيس القلعة البيضاء، أنه يخشى التعاقد مع مدير فني من أبناء نادي الزمالك، ويتعرض لحرب من بعض المحسوبين على النادي، مشددًا: «هناك بعض الزمالكاوية لا يريدون استمراري رئيس للنادي، لكني مستمر في منصبي غصب عن كل الحاقدين».

واستكمل، «لم نتعاقد مع لاعب عليه اختلاف، لم أتعاقد مع لاعب واحد أو قررت إعارته أو رحيله إلا بموافقة المدير الفني».

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وتساءل منصور، «لماذا الهجوم علي أنا بعد الهزيمة؟، فليس أنا من وضع التشكيل، وتركت باسم مرسي ومصطفى فتحي، على دكة البدلاء، لقد وفرت كافة الإمكانيات والمستحقات للجهاز الفني واللاعبين للنجاح».