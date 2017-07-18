أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

عادل حمودة: رفضت رشوة من قطر بـ8 ملايين دولار

Google+ Print
عادل حمودة: رفضت رشوة من قطر بـ8 ملايين دولار عادل حمودة: رفضت رشوة من قطر بـ8 ملايين دولار

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، إن جماعة الإخوان تتغلغل داخل النظام القطري، لافتًا إلى أنها دخلت إلى قطر منذ عام 1954، وأن الأمير تميم بن حمد تربية الإخواني يوسف القرضاوي.

وذكر حمودة خلال لقائه أمس الاثنين ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه التقى أمير قطر السابق فى بدايات حكمه، قائلا: لم أشعر خلال اللقاء بأنني أمام حاكم فعلى، واكشفت بعد إجراء الحوار أن محصلته لا شيء.

وتابع: "حسيت بهيافة كده بقوله بتشرب سجاير؟.. قاللى اوعى تقول لمراتى".

شاهد أيضا

وسرد الكاتب الصحفي واقعة تعرضه لرشوة سياسية من قطر قائلا: "عرضت عليا رشوة قبل الانقلاب القطري بشهرين، وجاءني اتصال لتطوير الراية القطرية، وبعدها جاءني تليفون من أحمد علي - قطري- الراية القطرية لدعوتي للحضور إلى سويسرا للتحضير لحدث هام وعرض عليّ تبني حملة إعلانات للجريدة أو أن تكون الفلوس شخصية، والحقيقة أنا اتخضيت لأنها كانت صورة من الرشوة السياسية.

وكشف حمودة قيمة مبلغ الواقعة المذكورة قائلا كان 8 ملايين دولار، مما أصاب المذيعة بحالة من الذهول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«العجيزي« ينضم لرجاء مطروح في صفقة انتقال حر

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)

رد شقيقة أسمن امرأة في العالم على اتهامها بالمتاجرة بأختها (فيديو)