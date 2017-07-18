عادل حمودة: رفضت رشوة من قطر بـ8 ملايين دولار

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قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، إن جماعة الإخوان تتغلغل داخل النظام القطري، لافتًا إلى أنها دخلت إلى قطر منذ عام 1954، وأن الأمير تميم بن حمد تربية الإخواني يوسف القرضاوي.

وذكر حمودة خلال لقائه أمس الاثنين ببرنامج "هنا العاصمة"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه التقى أمير قطر السابق فى بدايات حكمه، قائلا: لم أشعر خلال اللقاء بأنني أمام حاكم فعلى، واكشفت بعد إجراء الحوار أن محصلته لا شيء.

وتابع: "حسيت بهيافة كده بقوله بتشرب سجاير؟.. قاللى اوعى تقول لمراتى".

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وسرد الكاتب الصحفي واقعة تعرضه لرشوة سياسية من قطر قائلا: "عرضت عليا رشوة قبل الانقلاب القطري بشهرين، وجاءني اتصال لتطوير الراية القطرية، وبعدها جاءني تليفون من أحمد علي - قطري- الراية القطرية لدعوتي للحضور إلى سويسرا للتحضير لحدث هام وعرض عليّ تبني حملة إعلانات للجريدة أو أن تكون الفلوس شخصية، والحقيقة أنا اتخضيت لأنها كانت صورة من الرشوة السياسية.

وكشف حمودة قيمة مبلغ الواقعة المذكورة قائلا كان 8 ملايين دولار، مما أصاب المذيعة بحالة من الذهول.