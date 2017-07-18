فيديو| وليد سليمان: أعذر لاعبي الزمالك.. «ربنا يكون في عونهم»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال وليد سليمان، نجم النادي الأهلي، إن فريقه خاض مباراة القمة أمام الزمالك، بدوافع كثيرة للفوز، خاصة أن اللقاء يعتبر بطولة خاصة والفوز بها دائمًا مهم.

وكشف «الحاوي»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة أمس الإثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة dmc sports، عن سر احتفاله بهدف ه في المباراة مع حسام عاشور، الذي كان يجلس على دكة البدلاء، موضحًا أنه توقع تسجيله هدف قبل اللقاء.

شاهد أيضا

وعن مستوى الزمالك في المباراة، أكد «سليمان» أن اللاعبين معذورين بسبب الضغوط الكبيرة عليهم وشعورهم بالخوف من ردود الأفعال، واتضح عليهم الرغبة في تقديم أداء يرضي جماهيرهم.