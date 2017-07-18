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فيديو: أحمد سليمان يبكي على الهواء: «زمالك 2014 تم تدميره»

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فيديو: أحمد سليمان يبكي على الهواء: «زمالك 2014 تم تدميره» فيديو: أحمد سليمان يبكي على الهواء: «زمالك 2014 تم تدميره»

التحرير

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دخل أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي السابق، في نوبة بكاء على الهواء، خلال لقائه في حلقة أمس الإثنين، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports.

وقال «سليمان»، إنه بكى بسبب تدمير فريق الزمالك، بعد الجهد الكبير الذي بذله مع النادي الأبيض لبناء فريق 2014 الذي توج ببطولتي الدوري وكأس ، مشيرًا إلى أنه تم تكوينه بدراسة محترمة قبل أن يتم تدمير هذا الفريق.

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وأضاف، «كرة القدم مش كنافة، واللى في الزمالك ده مش كورة، ولا أسلوب احترافي لفريق كبير عايز ينافس على البطولات».

وخسر الزمالك «القمة 114» أمام غريمه التقليدي الأهلي، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين مساء أمس الإثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز. 

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التحرير

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