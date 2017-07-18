في هذا اليوم| هتلر ينشر «كفاحي».. ميلاد مانديلا.. وفاة أبو الفتوح عمارة

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حمل هذا اليوم 18 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1925 - الزعيم النازي أدولف هتلر ينشر كتابه «كفاحي»

في مثل هذا اليوم الثامن عشر من يوليو عام 1925، نشر زعيم الحزب النازي أدولف هتلر، كتابه "كفاحي"، والذي ألفه خلال سجنه عشرة أشهر في بافاريا، ويضم هذا الكتاب الخطوط العريضة لسياسته.

وهتلر، سياسي ألماني نازي، ولد عام 1889 في النمسا، وكان زعيم ومؤسس لحزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني، والمعروف باسم الحزب النازي، وحكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي 1933 و1945 حيث شغل منصب مستشار الدولة في الفترة ما بين عامي 1933و1945، واختارته مجلة تايم واحدًا من بين مائة شخصية تركت أكبر أثر في تاريخ البشرية.

1988 - إيران تعلن قبولها قرار مجلس الأمن بوقف الحرب مع العراق

في مثل هذا اليوم من عام 1988، أعلنت إيران قبولها لقرار مجلس الأمن بشأن وقف الحرب مع العرق، وقد دعا ​قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 598 S/RES/0598 (1987)، (قرار مجلس الأمن الدولي 598)، والذي اعتمد بالإجماع في 20 يوليو 1987، بعد التذكير بالقرارين 582 و588، إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إيران والعراق وإعادة أسرى الحرب إلى وطنهم، وانسحاب الطرفين إلى الحدود الدولية.

وطلب القرار إلى الأمين العام أن يوفد فريقًا من المراقبين لرصد وقف إطلاق النار بينما يتم التوصل إلى تسوية دائمة لإنهاء الصراع. وأصبح نافذًا في 8 أغسطس 1988، منهيًا بذلك جميع العمليات القتالية بين البلدين و‌الحرب العراقية الإيرانية.

2012 - تفجير بمبنى الأمن القومي السوري ومقتل وزير الدفاع

تفجير مبنى الأمن القومي السوري هو تفجير حصل خلال الحرب الأهلية السورية، في مثل هذا اليوم 18 يوليو عام 2012، ونتج عنه مقتل وزير الدفاع داود راجحة، ونائبه آصف شوكت (صهرالأسد)، ورئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار.

وتسبب التفجير أيضًا في مقتل رئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، وإصابة وزير الداخلية محمد الشعار، بالإضافة إلى ورود تقارير عن مقتله هو وحافظ مخلوف رئيس فرع التحقيق في أمن الدولة وقاسم سليماني قائد فيلق قدس التابع للحرس الثوري الإيراني، لكن إيران نفت الخبر.

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مواليد هذا اليوم

1552 - رودولف الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1635 - روبرت هوك، عالم كيمياء وفيزياء إنجليزي.

1853 - هندريك أنتون لورنتس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1902.

1909 - أندريه جروميكو، سياسي سوفييتي.

1918 - نيلسون مانديلا، زعيم ورئيس جنوب أفريقيا العاشر والملقب بأشهر سجين سياسي في العالم، حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1993.

1922 - توماس صامويل كون، مفكر أمريكي.

1937 - رولد هوفمان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1981.

1942 - جاشينتو فاكيتي، لاعب كرة قدم إيطالي، ورئيس سابق لنادي إنتر ميلان.

1948 - هارتموت ميشيل، عالم كيمياء حيوية ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1988.

1950 - ريتشارد برانسون، رجل أعمال بريطاني.

1961 - عبد الله الرويشد، مغني كويتي.

1967 - فين ديزل، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي.

1975 - دارون ملكيان، مغني وعازف جيتار أمريكي.

1978 - مليسيا توريو، مذيعة فرنسية.

1980 - كريستين بيل، ممثلة أمريكية.

ريوكو هيروسويه، ممثلة ومغنية يابانية.

1982 - ريان كابريرا، مغني ومقدم برامج أمريكي.

1983 - كارلوس ديوغو، لاعب كرة قدم الأوروغواياني.

1984 - بدر العازمي، لاعب كرة قدم كويتي.

عماد الحوسني، لاعب كرة قدم عُماني.

1985 - تشيس كراوفورد، مفكر أمريكي.

1988 - سيرجيو بوسكيتس، لاعب كرة قدم إسباني.

وفيات هذا اليوم

715 - محمد بن القاسم الثقفي، قائد عسكري مسلم.

1100 - جودفري، حاكم بولون.

1610 - كارافاجيو، فنان إيطالي.

1721 - أنطوان واتو، رسام فرنسي.

1817 - جاين أوستن، روائية إنجليزية.

1872 - بينيتو خواريز، رئيس المكسيك.

1892 - توماس كوك، رجل أعمال بريطاني.

1899 - هوراشيو ألجر، روائي أمريكي.

1968 - كورناي هايمانس، طبيب بلجيكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1938.

1976 - محمد بن عرفة، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.

1998 - أبو الفتوح عمارة، ممثل مصري.

2012 - داود راجحة، وزير الدفاع السوري.

آصف شوكت، نائب وزير الدفاع السوري.

حسن توركماني، معاون نائب الرئيس السوري.

حافظ مخلوف، عسكري سوري.

راجيش كانا، ممثل هندي.

أعياد ومناسبات هذا اليوم

يوم الدستور في الأوروغواي.