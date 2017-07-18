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مدير لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة يصل إلى القاهرة

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مدير لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة يصل إلى القاهرة مدير لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة يصل إلى القاهرة

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وصل جان بول لابورد، مساعد السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذى للجنة مكافحة الإرهاب «CTED»  إلى مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء قادما من الإمارات.

وتستغرق زيارة لابورد عدة أيام بالقاهرة ومن المقرر أن يلتقي خلالها مع عدد من المسئولين لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة، ودعم علاقات التعاون بين اللجنة الدولية ومصر فى مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بشأن التنظيمات الإرهابية وممولى الإرهاب.

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وكانت والإمارات والسعودية والبحرين أعلنت قائمة سوداء بأسماء إرهابيين تدعمهم الدوحة فضلا عن منظمات خيرية بعضها قطرية، وقالت إنها تعمل على تمويل المسلحين. 

يذكر أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حراكا دبلوماسيا دوليا مؤخرا بسبب أزمة قطر مع مصر ودول خليجية، إذ أجرى وزير الخارجية الأمريكي الأسبوع الماضي جولة بين بالدوحة والكويت والرياض، عقد خلالها نقاشات حول اتهام قطر بدعم الإرهاب، فيما يجري وزير الخارجية الفرنسي جولة أيضا زار خلالها الدوحة والرياض وأبوظبي.

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