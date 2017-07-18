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خبير: مردود وزارة السياحة من البطولات الدولية «صفر»

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خبير: مردود وزارة السياحة من البطولات الدولية «صفر» خبير: مردود وزارة السياحة من البطولات الدولية «صفر»

التحرير

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قال الخبير السياحي، ممدوح الششتاوي، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، إنه ينبغي على الدولة الاعتماد على السياحة العلاجية والرياضية لتنشيط قطاع السياحة، مؤكدًا أن تحتل مراكز متقدمة في الرياضات الفردية.

وأضاف الششتاوي خلال لقائه أمس الاثنين ببرنامج «حلقة الوصل» المذاع على قناة «أون لايف»: «ينبغي على الدولة استغلال البطولات الدولية التي تستضيفها مصر، إذ يحضر إليها نجوم عالميون ولا نستطيع استغلالهم في الترويج لبلدنا في الخارج».

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وذكر الخبير السياحي أن 41 بطولة دولية نظمت في مصر ولم يتم استغلالها لتنشيط السياحة حضرها أكثر من 3000 لاعب من 150 دولة حول العالم، مستكملًا: «المردود الذي استفادت منه وزارة السياحة من البطولات التي نظمتها سابقًا يساوي صفر».

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التحرير

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