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صورة وخبر: سوريا.. شربة ماء في مخيم لجوء

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: سوريا.. شربة ماء في مخيم لجوء

12:45 ص الثلاثاء 18 يوليه 2017

صورة وخبر: سوريا.. شربة ماء في مخيم لجوء

طفل سوري (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري: 

شهدت مدينة الرقة السورية، الإثنين، معارك عنيفة تزامنت مع إعلان قوات سوريا الديموقراطية التي تدعمها واشنطن انتزاع حي جديد فيها من قبضة 

تنظيم "داعش" في حين استعادت قوات النظام السوري قرى وحقولاً نفطية في المنطقة.

وسمع دوي قصف مدفعي وغارات جوية نفذها التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الأحياء الغربية للرقة، المعقل الرئيسي للتنظيم في سوريا 

منذ سيطر عليها عام 2014.

وقتلت الغارات 10مدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، لتستمر مأساة أهل المدينة الذين أصبحوا أمام اختيارين أحدهما البقاء وانتظار 

الموت والثاني النزوح بحثًا عن مخيم لاجئين يكون في قرية عين عيسى في أغلب الأحيان، لكن الرحلة إليه محفوفة بالمخاطر والحياة فيه ضرب من 

الشقاء.

التقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة رجل يمد كفيه تحت صنبور ماء ليجعلهما وعاءًا يسقى به طفلًا يشتاق إلى شربة ماء تروي جسده كما يشتاق إلى السلام الذي يحفظ إليه أباه.

 

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