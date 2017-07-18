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فيديو| مرتضى: كل تعاقداتي مع المدربين الأجانب كانت بموافقة هذا الثلاثي

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فيديو| مرتضى: كل تعاقداتي مع المدربين الأجانب كانت بموافقة هذا الثلاثي فيديو| مرتضى: كل تعاقداتي مع المدربين الأجانب كانت بموافقة هذا الثلاثي

التحرير

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قال ، رئيس نادي ، إنه يتعرض للهجوم طوال الأيام الماضية، بسبب لاعب متمرد، مؤكدًا أن مستوى الحارس الصاعد عمر صلاح، مبشر للغاية.

وكشف «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يعرض على قناة ON sport، أنه لم يتعاقد طوال فترة رئاسته للنادي، مع أى مدير فني أجنبي جديد، إلا بموافقة 3 من نجوم النادي السابقين، وهم فاروق جعفر، وأيمن يونس، وحازم إمام.

وأضاف رئيس القلعة البيضاء، أنه لم يقصر في عمله ودعمه لفريق الكرة، مشددًا أن هناك 15 لاعب لا يستحقون ارتداء قميص نادي الزمالك.

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وتابع «منصور»، أن البرتغالي جوسفالدو فيريرا هو من هرب، وليس هو من أقاله، معلقًا «لما كنت بتدخل وبظهر العين الحمرا للاعيبة أخدنا الدورى والكاس».

 

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التحرير

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