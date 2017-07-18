فيديو| عاشور بعد الفوز على الزمالك: «مبنشبعش مكسب»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال حسام عاشور، نجم النادي الأهلي، إن الجميع تربى داخل النادي الأحمر، على حصد البطولات، باستمرار معلقًا «مبنشبعش مكسب».

وأضاف «عاشور» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن حسم بطولة الدوري قبل أسابيع، ليس معناه أن مواجهة الزمالك في القمة 114 تحصيل حاصل، فهي بطولة خاصة، سعينا للفوز بها لإسعاد الجماهير.

شاهد أيضا

وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.