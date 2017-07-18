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فيديو| عاشور بعد الفوز على الزمالك: «مبنشبعش مكسب»

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فيديو| عاشور بعد الفوز على الزمالك: «مبنشبعش مكسب» فيديو| عاشور بعد الفوز على الزمالك: «مبنشبعش مكسب»

التحرير

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قال حسام عاشور، نجم النادي الأهلي، إن الجميع تربى داخل النادي الأحمر، على حصد البطولات، باستمرار معلقًا «مبنشبعش مكسب».

وأضاف «عاشور» خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن حسم بطولة الدوري قبل أسابيع، ليس معناه أن مواجهة في القمة 114 تحصيل حاصل، فهي بطولة خاصة، سعينا للفوز بها لإسعاد الجماهير.

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وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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التحرير

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