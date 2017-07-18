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معتز عبد الفتاح عن أزمة «الوراق»: «إحنا عايشين بمنطق السبهللة»

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معتز عبد الفتاح عن أزمة «الوراق»: «إحنا عايشين بمنطق السبهللة» معتز عبد الفتاح عن أزمة «الوراق»: «إحنا عايشين بمنطق السبهللة»

التحرير

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قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، معلقًا على أزمة جزيرة الوراق: «الدولة عبارة عن مؤسسات بها موظفين ينفذون القوانين واللوائح للحفاظ على حقوق الجميع، فالدولة مسئولة عن التأكد من حصول المواطنين على حقوقهم بالعدل».

وأضاف خلال برنامج «حلقة الوصل» المذاع على قناة «أون لايف»: «تدخل الدولة في مثل الأمور هدفه الحفاظ على الصالح العامة ويدفعها ذلك إلى ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم التزامها بذلك يتسبب في ضياعنا كلنا».

وتابع عبد الفتاح: «أرجو أن نضع الأمور في ميزانها الطبيعي، الدولة واجب عليها أن تحمينا من أضرار يتسبب فيها هؤلاء ( مواطنو الوراق)، مع ضرورة ضمان حق هؤلاء المواطنين في الحياة».

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واستكمل: «احنا عايشين بمنطق السبهلله، أول ما الدولة تحاول تحمي حاجة الكل يخرج يخالفها، فالتعدي على أراضي الدولة ليس مقبولًا».

ويذكر أن جزيرة الوراق شهدت اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، على خلفية تنفيذ حملة إزالة لعدة مبان، حيث أسفر الأحداث عن مقتل مواطن وإصابة العشرات بين الطرفين، فضلًا عن القبض على 10 من الأهالي.

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التحرير

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