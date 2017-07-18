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فيديو| أديب: الحديث عن بيع «الوراق» شائعات لـ«تهييج الوضع»

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فيديو| أديب: الحديث عن بيع «الوراق» شائعات لـ«تهييج الوضع» فيديو| أديب: الحديث عن بيع «الوراق» شائعات لـ«تهييج الوضع»

التحرير

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استنكر الإعلامي عمرو أديب، الأزمة الدائرة بين وأهالي جزيرة الوراق، مطالبًا بتهدئة الوضع حتى يحل الأمر دون افتعال أزمات.

وطالب أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي» سكان جزيرة الوراق، الذين يملكون أوراق تثبت ملكيتهم في الأراضي، التوجه إلى القضاء للحصول على أحكام قضائية لإثبات حقوقهم، معقبًا: «أنت كمواطن بتزعل لما حد بياخد حقك، والحكومة لازم تقعد مع الناس وتتكلم معاهم».

أديب وصف ما أثير حلو نية الدولة  بيع الجزيرة بـ«الشائعات»، متابعًا: «أنا معنديش معلومة مؤكدة أن الدولة هتبيع الجزيرة»، وأوضح أن الهدف من هذه الشائعات «تهييج الوضع».

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