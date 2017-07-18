خبير دولي: الحكومة استبعدت «الوراق» من المحميات لإنشاء مشروعات عليها

التحرير

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قال الدكتور مجدي علام، الخبير الدولي في شؤون البيئة، إن الهدف من صدور قرار مجلس الوزراء، باستبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة، من بينها الوراق، من نطاق تطبيق قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها محميات طبيعية، هو رغبة من الحكومة لإقامة مشروعات سياحية على هذه الجزر.

وأكد "علام"، في تصريح لـ "التحرير"، أنه طبقا لقانون المحميات لا يجوز إقامة مشروعات على محمية طبيعية، معقبًا: "طول ما جزر النيل محميات طبيعية، لا يجوز إقامة مشروعات فيها، وبالتالي صدر القرار بخروج 17 جزيرة من المحميات الطبيعية، ويترتب علي ذلك إقامة أي نشاطات عليها سواء كانت سياحية أو غيرها".

وقال "علام" إن محافظة القاهرة بها 3 جزر تم البناء فيها بشكل عشوائي وبدون ترخيص، والمرخص هما جزيرتى" الزمالك والمنيل" والباقى غير مرخص.

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وأكد "علام" أن الدولة تسعى لإقامة مشروعات على الجزر، ومن الممكن إيجاد حلول وسط للمشاكل الحالية، عبر تعويض الحكومة أهالي الوراق، ونقلهم إلى شقق جديدة، واذا كانت مهنتهم مرتبطة بالصيد، يمكن تعويضهم بإقامة مرسى نهري يساعدهم على مباشرة عملهم، وإعطائهم العقود، وعندها ستحل جميع المشاكل.

وبذكر أن المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، قال إن "الوراق" لا تندرج تحت قائمة المحميات الطبيعية، مشيرا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء باستبعاد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة من نطاق تطبيق قرار الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها محميات طبيعية.

وتضمن قرار رئيس الوزراء إزالة الجزر الآتية من قوائم "المحميات الطبيعية": "القرصاية، والدهب، وردان الكبرى، وردان الصغرى، والقيراطيين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعى، والديسمى، والكريمات".