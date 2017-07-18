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العرب اليوم: اشتباكات عنيفة باليمن وانكماش داعش في الرقة

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: اشتباكات عنيفة باليمن وانكماش داعش في الرقة

12:20 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الإثنين، العديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها الجامعة العربية تدين الممارسات الإسرائيلية وزيارة الرئيس السوداني لأبوظبي، إضافة إلى تقدم قوات سوريا الديموقراطية في الرقة.

1- الجامعة العربية تدين الإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

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الأمين العام لجامعة الدول العربية - أرشيفية (أ ف ب)

أدان مجلس جامعة الدول العربية الإجراءات التي أقدمت عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى بإغلاقه أمام المصلين وإخلائه ومصادرة مفاتيحه والعبث بمحتوياته ومنع إقامة صلاة الجمعة ورفع الآذان فيه.

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2- قتلى في اشتباكات عنيفة باليمن

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القوات الحوثية تتحرك في صنعاء اليوم (أ ف ب)

أعلنت مصادر عسكرية يمنية مقتل 15 متمردًا حوثيًا وثمانية جنود بعد مهاجمة القوات الحكومية لمواقع المتمردين في منطقتين جنوب غربي البلاد.

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3- وزير خارجية الكويت في

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وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الكويتي اليوم (أ ف ب)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الكويتي الشـيخ صباح خالد الحمد الصباح - في القاهرة - تمسك بلاده بقائمة المطالب المقدمة لقطر واستمرار الإجراءات المتخذة ضدها من جانب مصر ودول خليجية قطعت العلاقات معها لاتهامها بدعم الارهاب.

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4- الرئيس السوداني في أبوظبي 

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الرئيس السوداني - أرشيفية (أ ف ب)

بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد والرئيس السوداني عمر البشير "سبل مكافحة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها ومنابر دعمها".

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5- قوات سوريا الديموقراطية تحقق تقدمًا جديدًا في الرقة

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تصاعد الدخاب جراء مواجهات في الرقة اليوم (أ ف ب)

وأفادت مراسلة وكالة فرانس برس في المنطقة أن القصف كان الأعنف خلال أسبوع، فيما غطت سحب الدخان الأسود سماء المدينة الواقعة شمال سوريا حيث تدمرت منازل اسمنتية ومئذنة أحد المساجد.

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