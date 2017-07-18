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حول العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

حول العالم في 24 ساعة

12:18 ص الثلاثاء 18 يوليو 2017

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الإثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها هجوم انتحاري بنيجريا واستمرار الاحتجاجات ضد الرئيس الفنزويلي، إضافة إلى اطلاق نار في مدينة مايوركا الأسبانية.

1- المعارضة الفنزويلية تدعو لإضراب شامل

 حشود من المعارضين ضد الرئيس الفنزويلي - أرشيفية (أ ف ب)

دعا قادة المعارضة في فنزويلا إلى تنظيم إضراب شامل عن العمل، غدًا، ولمدة 24 ساعة احتجاجًا على خطة لإعادة صياغة الدستور وتعزيز قبضتها على مقاليد السلطة في البلاد.

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2- كوريا الجنوبية تعرض إجراء محادثات مع الشمال

 زعيم أثناء الاختبار الصاروخي - أرشيفية (أ ف ب)

عرضت كوريا الجنوبية إجراء محادثات عسكريّة نادرة مع الشمال بهدف تخفيف حدّة التوتّرات بعد أن اختبرت بيونج يانج أوّل صاروخ عابر للقارّات.

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3- اصابات من القوات التركية في انفجار لغم

 جندي من الجيش التركي يقف بجانب العلم التركي (أ ف ب)

أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بأن 17 جنديًا تركيًا أصيبوا جراء انفجار لغم زرعه مسلحون من منظمة "حزب العمال الكردستاني" بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

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4- إطلاق نار بمقهى في مدينة مايوركا الإسبانية

 عناصر من الشرطة الأسبانية في مدينة مايوركا - أرشيفية (أ ف ب)

أصيب أربعة أشخاص بإصابات طفيفة إثر وقوع تبادل لإطلاق النار في مقهى بمنتجع بيجويرا السياحي في غرب بالما عاصمة مايوركا.

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5- قتلى في هجوم انتحاري بشمال شرق نيجيريا

 هجوم انتحاري في نيجيريا - أرشيفية (أ ف ب)

قتل ثمانية أشخاص في هجوم نفذته انتحارية ضد مسجد في مايدوجوري عاصمة شمال شرق نيجيريا التي غالبا ما تستهدفها جمات جماعة بوكو حرام.

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