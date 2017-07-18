حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

مرت الساحة العالمية، اليوم الإثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها هجوم انتحاري بنيجريا واستمرار الاحتجاجات ضد الرئيس الفنزويلي، إضافة إلى اطلاق نار في مدينة مايوركا الأسبانية.

1- المعارضة الفنزويلية تدعو لإضراب شامل

حشود من المعارضين ضد الرئيس الفنزويلي - أرشيفية (أ ف ب)

دعا قادة المعارضة في فنزويلا إلى تنظيم إضراب شامل عن العمل، غدًا، ولمدة 24 ساعة احتجاجًا على خطة الحكومة لإعادة صياغة الدستور وتعزيز قبضتها على مقاليد السلطة في البلاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- كوريا الجنوبية تعرض إجراء محادثات مع الشمال

زعيم كوريا الشمالية أثناء الاختبار الصاروخي - أرشيفية (أ ف ب)

عرضت كوريا الجنوبية إجراء محادثات عسكريّة نادرة مع الشمال بهدف تخفيف حدّة التوتّرات بعد أن اختبرت بيونج يانج أوّل صاروخ عابر للقارّات.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- اصابات من القوات التركية في انفجار لغم

جندي من الجيش التركي يقف بجانب العلم التركي (أ ف ب)

أفادت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء بأن 17 جنديًا تركيًا أصيبوا جراء انفجار لغم زرعه مسلحون من منظمة "حزب العمال الكردستاني" بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- إطلاق نار بمقهى في مدينة مايوركا الإسبانية

عناصر من الشرطة الأسبانية في مدينة مايوركا - أرشيفية (أ ف ب)

أصيب أربعة أشخاص بإصابات طفيفة إثر وقوع تبادل لإطلاق النار في مقهى بمنتجع بيجويرا السياحي في غرب بالما عاصمة مايوركا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- قتلى في هجوم انتحاري بشمال شرق نيجيريا

هجوم انتحاري في نيجيريا - أرشيفية (أ ف ب)

قتل ثمانية أشخاص في هجوم نفذته انتحارية ضد مسجد في مايدوجوري عاصمة شمال شرق نيجيريا التي غالبا ما تستهدفها جمات جماعة بوكو حرام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا