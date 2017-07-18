10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال عمدة لندن صادق خان إنه غير واثق ما إذا كان بسط السجادة الحمراء للرئيس دونالد ترامب شيئًا لائقًا، وصرح المتحدث باسم البيت الأبيض إن ترامب يعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران سئ، كا أعرب وزير الدولة للشئون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش إن الغرب يدرك أن الأموال القطرية تنفق على منظمات إرهابية.

1 - عمدة لندن: بسط السجادة الحمراء لترامب ربما لا يكون"لائقًا"

عمدة لندن صادق خان (أرشيفية)

قال عمدة لندن، صادق خان، إنه غير واثق ما إذا كان بسط السجادة الحمراء للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شيئا "لائقًا". وأضاف خان في تصريحات متلفزة نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه في ظل رفض العديد من البريطانيين لسياسات ترامب، فهو غير واثق إذا كان بسط السجادة الحمراء لترامب أمرًا لائقًا بالنسبة للحكومة البريطانية، موضحًا أن الزيارات الرسمية تختلف عن الزيارة العادية.

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2- سبيسر: ترامب يعتقد أن الاتفاق النووي الإيراني "سئ"

المتحدث باسم البيت الأبيض جون سبيسر (أ ف ب)

قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون سبيسر، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أن الاتفاق النووي مع إيران "سئ"، مضيفًا أن وزارة الخارجية ستصدر بيانًا أخر متعلق بهذا الشأن لاحقًا.

ووقعت دولًا غربية على رأسها الولايات المتحدة مع إيران اتفاقًا في يوليو 2014، وينص على رقابة دولية على أنشطة طهران النووية وتنفتش للتأكد من الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني. وفي المقابل يتم رفع العقوبات تدريجيًا عن الدولة التي تعتبرها الآن إدارتي أمريكا وإسرائيل العدو الأول بالمنطقة.

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3- قرقاش: الغرب مدرك أن الأموال القطرية تنفق على منظمات إرهابية

وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش (أرشيفية)

قال وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش إن الغرب مدرك أن الكثير من الأموال القطرية تنفق على أشخاص ومنظمات إرهابية.

وأضاف قرقاش أن قطر الآن على استعداد لمناقشة قائمة المطلوبين التي تم نشرها مع الولايات المتحدة، مؤكدًا على أن أي حل سياسي مع قطر يجب أن يتضمن إجراءات رقابية وضامنة.

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4- العتيبة: تقرير واشنطن بوست زائف

سفير الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية (أرشيفية)

نفى السفير يوسف العتيبة سفير الإمارات العربية المتحدة في الولايات المتحدة صحة تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أشارت فيه إلى تورط الإمارات في قرصنة المواقع القطرية.

ونقلت الصفحة الرسمية للسفارة على موقع "تويتر" اليوم، عن السفير القول إن "تقرير الواشنطن بوست زائف. فالإمارات لم يكن لها دور بأي شكل في القرصنة المزعومة التي أشار إليها مقال الصحيفة".

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5- إسماعيل هنية: ترخص الدماء وتهون الأرواح في سبيل المسجد الأقصى

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية (أرشيفية)

توعد رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بأن "الشعب الفلسطيني ومقاومته "لن تسمح بتمرير مخططات إسرائيل بحق المسجد الأقصى في شرق القدس".

وقال هنية في تصريح صحفي مكتوب إن "المسجد الأقصى معركة مفتوحة وعنوان قضية، دونه ترخص الدماء وتهون الأرواح ".

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6- أبوالغيط: اليمن سيعاني لفترات طويلة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (أرشيفية)

حذر الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط من خطورة الأوضاع التي يمر بها اليمن، حيث يواجه الملايين من أبنائه أزماتٍ متعددة، أمنية وصحية وغذائية وإنسانية.

وقال أبو الغيط ، خلال اجتماع تشاوري للمندوبين الدائمين للدول العربية بعد ظهر الْيَوْمَ مع اسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الاممي لليمن، :"يبدو واضحاً أن الشعب اليمني سيُعاني من آثار هذه الأزمات لفترة طويلة قادمة".

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7- وزير الخارجية الأردني: يجب فتح المسجد الأٌقصى بشكل فوري

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أرشيفية)

حذر وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، من تبعات استمرار التوتر والتصعيد في المسجد الأقصى، الحرم القدسي الشريف، مشددًا على ضرورة العمل بشكل فوري على إعادة الهدوء إلى الحرم الشريف وعلى احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة.

وأكد الصفدي ضرورة فتح إسرائيل للمسجد الأقصى بشكل كلي وفوري، لافتًا إلى استمرار الاتصالات الأردنية المكثفة التي يقودها الملك عبدالله الثاني من أجل إعادة فتح المسجد الأقصى ووقف التصعيد.

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8- لافروف: استيلاء أمريكا على الممتلكات الروسية "سرقة في وضح النهار"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف (أرشيفية)

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الوضع بشأن الممتلكات الدبلوماسية الروسية في الولايات المتحدة بأنه "سرقة في وضح النهار"، في إشارة إلى حجز مجمعين سكنيين في نيويورك وواشنطن، تابعين للبعثة الدبلوماسية الروسية لدى الأمم المتحدة والسفارة الروسية في واشنطن.

جاء تصريح لافروف في "مينسك" عاصمة بيلاروسيا ردا على تصريحات أمريكية بأن واشنطن لا تعتزم إعادة الممتلكات لروسيا إلا بشروط.

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9- رئيس الحزب البافاري: لابد من حد أقصى للاجئين

رئيس الحزب البافاري هورست زيهوفر (أرشيفية)

تمسك الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا بمطلبه بوضع حد أقصى لاستقبال لاجئين في ألمانيا يبلغ 200 ألف لاجئ سنويا، متغاضيا بذلك عن مقاومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لذلك.

جدير بالذكر أن الحزب المسيحي البافاري، هو الشقيق لحزب ميركل المسيحي الديمقراطي في الاتحاد المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة.

وقال رئيس الحزب البافاري هورست زيهوفر، قبل اجتماع مجلس إدارة حزبه في مدينة ميونخ: "الحد الأقصى يعد ويظل هدف الحزب المسيحي البافاري".

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10 – باقري: مساواة الحرس الثوري بالإرهابيين محفوفة بالمخاطر

رئيس هيئة الأركان بالحرس الثوري الإيراني محمد باقري (أرشيفية)

هدد قائد بارز في الحرس الثوري الإيراني، الولايات المتحدة برد محفوف بالمخاطر على القوات الأمريكية في المنطقة، إذا صنفت واشنطن الحرس الثوري باعتباره منظمة إرهابية وفرضت عقوبات جديدة على بلاده.

وأورد موقع "سباه نيوز" الموقع الإخباري الرسمي للحرس الثوري، نقلاً عن رئيس هيئة الأركان محمد باقري قوله: "مساواة الحرس الثوري بالمنظمات الإرهابية وتطبيق عقوبات مماثلة عليه يشكل خطرًا كبيرًا على أمريكا وقواعدها وقواتها المنشورة في المنطقة".

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