إيران تهدد بالخروج من الاتفاق النووي بسبب أمريكا

طهران - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه لو نقضت الولايات المتحدة الاتفاق النووي بصورة ملحوظة، فان بلاده تملك عدة خيارات للرد علي ذلك من بينها الخروج من الاتفاق.

جاء ذلك في حديث للوزير ظريف في مقابلة مع مجلة 'ناشيونال اينترست' الأميركية في الذكري الثانية للتوقيع علي الاتفاق النووي بين إيران وبريطانيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا والمانيا في يوليو عام 2015،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وحول مواقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه إيران، قال ظریف،" التبجحات لن تؤدى مطلقا للمزيد من التفاهم في التعامل مع إيران أو أي دولة أخري"..

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد وصف في شهر فبراير الماضي إيران بأنها الراعي الأول للإرهاب في العالم، وجدد انتقاده للاتفاق بشأن البرنامج النووي لإيران الذي وقعته إدارة سلفه باراك أوباما.

وردا على ذلك، هدد مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية اية الله على خامنئي بحرق الاتفاق وتمزيقه في حال تم الغاءه.