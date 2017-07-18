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ضبط 41 كيلو حلويات ومواد غذائية فاسدة في بني سويف

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ضبط 41 كيلو حلويات ومواد غذائية فاسدة في بني سويف ضبط 41 كيلو حلويات ومواد غذائية فاسدة في بني سويف

مصراوي Masrawy

ضبط 41 كيلو حلويات ومواد غذائية فاسدة في بني سويف

11:58 م الإثنين 17 يوليو 2017

بني سويف ـ أحمد كامل:
شن فريق مراقبة الأغذية في مديرية الصحة ببني سويف، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الوقائي بالمديرية، الإثنين، حملة على المحال التجارية ومحال الحلويات بدائرة مركز الفشن.

ضبطت الحملة 13 علبة شيكولاته بإجمالي عدد ٧٧٥ قطعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي وزن ٢٣ كيلو جرام.

كما ضبطت الحملة محل بقالة ببندر الفشن داخله قطع حلويات ومواد غذائية بإجمالي وزن ١٨ كيلو و٣٠٠ جرام، منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي طبقًا للقانون ١٠ لسنة ١٩٦٦.

وأوصت الحملة باتخاذ إجراء الغلق لعدد 3 منشآت غذائية لإدارتها دون ترخيص.​

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مصراوي Masrawy

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