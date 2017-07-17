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فيديو| إكرامي بعد الفوز بالقمة: «عايزين راحة»

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فيديو| إكرامي بعد الفوز بالقمة: «عايزين راحة» فيديو| إكرامي بعد الفوز بالقمة: «عايزين راحة»

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أكد شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، أن فوز فريقه بمباراة القمة على الغريم التقليدي ، له مكاسب عديدة، لأنها تعتبر بطولة خاصة.

وأضاف «إكرامي»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، أن الفريق حقق كل أهدافه هذا الموسم، بحسم الدوري، والتأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وإلى نصف نهائي كأس ، معلقًا «محتاجين فترة راحة عشان نكمل».

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وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز. 

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التحرير

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