فيديو| نجيب: تفوقنا على الزمالك لهذا السبب.. وسنفتقد «حجازي»

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قال محمد نجيب، مدافع النادي الأهلي، أن التزام وتركيز لاعبي الفريق ورغبتهم في تحقيق الفوز، حسمت القمة 114 أمام الزمالك، لصالح القلعة الحمراء.

وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين اليوم الاثنين، على ملعب «برج العرب» ضمن مباريات الجولة الـ34 من بطولة الدوري الممتاز.

وعلق «نجيب»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة ON sport، على احتراف أحمد حجازي، مؤكدًا أن الفريق سيفتقد خدماته في الفترة المقبلة خاصة أنه لاعب مهم، متمنيًا له التوفيق في تجربته الجديدة مع ويست بروميتش الإنجليزي.