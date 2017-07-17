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محمود طاهر يشكر جماهير الأهلي.. ويتمنى عودتهم للمدرجات

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محمود طاهر يشكر جماهير الأهلي.. ويتمنى عودتهم للمدرجات محمود طاهر يشكر جماهير الأهلي.. ويتمنى عودتهم للمدرجات

التحرير

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كتب: أحمد شحاتة وأحمد سعيد

قدم المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي الشكر لجماهير الأهلي فور انتهاء مباراة القمة، والتي شهدت فوز الأهلي على ، ومحافظة الأهلي على لقب الدوري دون هزيمة، خاصة أنها كانت طيلة الموسم هي السند الحقيقي رغم غيابها عن المدرجات، إلا إنها رغم ذلك كانت مصدر قوة الأهلي والدافع الحقيقي لكل وأي انتصار وبطولة.

وتمنى طاهر، أن تعود هذه الجماهير لمدرجاتها في الموسم الجديد، ليصبح الأهلي بها ومعها أجمل وأقوى، مؤكدًا اعتزازه بالجهاز الفني، بقيادة حسام البدري والجهاز الإداري، بقيادة سيد عبدالحفيظ، على كل ما بذله الجميع من جهد، وما تحملوه من ضغوط، وما خاضوه من أزمات متتالية، لكنهم بروح الأهلي اجتازوا كل ذلك، وانتصروا في النهاية على كل شيء.

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ووجه طاهر التحية لكل لاعبي الأهلي، الذين لا يبخلون بأي جهد وعطاء وحب وانتماء، وأثبتوا أن روح «الفانلة الحمراء» تبقى تصاحب الأهلي جيلًا بعد جيل وتدوم، مهما اختلفت الأسماء وتبدلت الملامح.

واختتم رئيس الأهلي تصريحاته بالتأكيد على أن الأهلي سيبقى هو الأقوى، والأكثر ازدهارًا واستقرارًا، وستدوم وتتوالى بطولات الأهلي وانتصاراته.

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التحرير

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