إيناسيو يمنح لاعبي الزمالك راحة 24 ساعة

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قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي أوجستوا إيناسيو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية غدًا الثلاثاء عقب خسارته مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الأهلي بهدفين دون رد.

ويستعد الزمالك لخوض مباريات البطولة العربية للأندية التي تنطلق يوم 22 يوليو الجاري حيث يخوض الفريق مبارياته في الإسكندرية.

وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

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أحرز وليد سليمان، هدف المارد الأحمر الأول، في الدقيقة 41 بعد تمريرة رأسية رائعة من النيجيري جونيور أجاي.

وفي الشوط الثاني تمكن «أجاي» من تسجيل هدف رائع في الدقيقة 90 من عمر اللقاء، بتمريرة سحرية من البديل عبد الله السعيد.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده 84 نقطة في المركز الأول، ونجح في إنهاء موسمه دون هزيمة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 66 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة.