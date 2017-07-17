فيديو| صالح جمعة: «برد على الانتقادات في الملعب بس»

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أعرب صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه بمباراة القمة على الغريم التقليدي الزمالك، خاصة أنها بطولة خاصة بين الفريقين، وخاض المباراة بقوة، لإسعاد الجمهور بتحقيق الفوز.

وعن انضمامه للمنتخب الوطني، قال «جمعة»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، إن الجهاز الفني للفراعنة، يعرف قدراته جيدًا، وكان ينتظر مشاركته في المباريات مع النادي الأحمر، متمنيًا عودته لمنتخب مصر في الفترة المقبلة.

وأشار «صالح»، إلى الانتقادات التي كان يتعرض لها في الفترة الماضية، قبل مشاركته في المباريات وتقديمه مستويات جيدة، موضحًا أنه تعرض لاتهامات غير حقيقية، لكنه يحرص على الرد في الملعب فقط.

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وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.