أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
تعطل قطار "بور سعيد" لمدة ساعة بمحطة الزقازيق -
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
بروفايل| المستشار زكريا عبد العزيز.. مستهدف من الإخوان ورقيب جديد على الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| صالح جمعة: «برد على الانتقادات في الملعب بس»

Google+ Print
فيديو| صالح جمعة: «برد على الانتقادات في الملعب بس» فيديو| صالح جمعة: «برد على الانتقادات في الملعب بس»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعرب صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي، عن سعادته بفوز فريقه بمباراة القمة على الغريم التقليدي ، خاصة أنها بطولة خاصة بين الفريقين، وخاض المباراة بقوة، لإسعاد الجمهور بتحقيق الفوز.

وعن انضمامه للمنتخب الوطني، قال «جمعة»، خلال تصريحاته عقب المباراة لقناة «ON sport»، إن الجهاز الفني للفراعنة، يعرف قدراته جيدًا، وكان ينتظر مشاركته في المباريات مع النادي الأحمر، متمنيًا عودته لمنتخب في الفترة المقبلة.

وأشار «صالح»، إلى الانتقادات التي كان يتعرض لها في الفترة الماضية، قبل مشاركته في المباريات وتقديمه مستويات جيدة، موضحًا أنه تعرض لاتهامات غير حقيقية، لكنه يحرص على الرد في الملعب فقط.

شاهد أيضا

وحسم الأهلي، القمة 114 لصالحه، بعد تغلبه على الزمالك، بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أُقيم بين الفريقين، اليوم الإثنين، على ملعب «برج العرب» لحساب الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري الممتاز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

وزيرة الاستثمار: الزيادة الإنتاجية هي أفضل طريقة لمواجهة التضخم (فيديو)

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)

«إيمان» أسمن امرأة في العالم: اتعذبت في رحلة العلاج بالهند (فيديو)