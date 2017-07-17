بالفيديو.. أديب عن مباراة القمة: «إحنا بنتغلب دايما»

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قال الإعلامي عمرو أديب، في تعليق أثناء مباراة القمة اليوم، بين الأهلي والزمالك، والتي انهزم فيها الأخير بهدفين دون مقابل: «إحنا بنتغلب دايما ومش هزعل لو خسرنا، المواطن الزملكاوي جتته نملت من الهزايم»، مؤكدًا أن هزيمة الزمالك أصبحت أمرًا طبيعيًّا واعتياديًا.

وأكد خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي» أن الزمالك يلعب وهو في أسوأ حالاته الكروية، على عكس الأهلي الذي يظهر مستوى رائعا ومتميزا، وأردف: «إحنا جوا مصر الزمالك بيتغلب، وإحنا برة مصر في لندن بنتغلب.. مبقاش في جتتي حاجة تتضايق».