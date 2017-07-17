أخبار عاجلة

الهند توافق على صفقة لشراء مروحيات عسكرية أميركية بقيمة 650 مليون دولار -
هجوم برشلونة .. فوضى عارمة ودمار في منطقة جذب سياحي -
رئيس وزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
حبس طبيب أطفال العبور 15 يومًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية بالشرقية -
مقتل شاب بطلق ناري على يد مجهولين بالشرقية -
الشرطة الاسبانية تؤكد مقتل أربعة مشتبه بهم وإصابة خامس في كامبريلس -
كيف تتناول الحيوانات ذات الرأسين طعامها بمعدة واحدة؟ -
رئيس الوزراء إسبانيا يعلن الحداد ثلاثة أيام بعد هجوم برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بالفيديو.. أديب عن مباراة القمة: «إحنا بنتغلب دايما»

Google+ Print
بالفيديو.. أديب عن مباراة القمة: «إحنا بنتغلب دايما» بالفيديو.. أديب عن مباراة القمة: «إحنا بنتغلب دايما»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الإعلامي عمرو أديب، في تعليق أثناء مباراة القمة اليوم، بين الأهلي والزمالك، والتي انهزم فيها الأخير بهدفين دون مقابل: «إحنا بنتغلب دايما ومش هزعل لو خسرنا، المواطن الزملكاوي جتته نملت من الهزايم»، مؤكدًا أن هزيمة أصبحت أمرًا طبيعيًّا واعتياديًا.

وأكد خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «أون إي» أن الزمالك يلعب وهو في أسوأ حالاته الكروية، على عكس الأهلي الذي يظهر مستوى رائعا ومتميزا، وأردف: «إحنا جوا الزمالك بيتغلب، وإحنا برة مصر في لندن بنتغلب.. مبقاش في جتتي حاجة تتضايق».

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مصرع وإصابة 3 فى مشاجرة "الأقارب" بالأسلحة النارية بكفر الشيخ

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء - dmc مع أسامة كمال - حلقة الخميس 17-8-2017 - ( أسباب الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية )

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

مساء dmc - محمد صلاح : مصروفات مدرسة ابني زادت بنسبة 100% عن العام الماضي

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني

الرئاسة تنعى رفعت السعيد: مصر فقدت أحد رموز العمل الوطني