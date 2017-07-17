وزير الثقافة: الفن السيناوي متفرد في إبداعه وجماله وأصالته

كتبت- نسمة فرج:

أشاد وزير الثقافة حلمي النمنم بالفن السيناوي "المتفرد في إبداعه ورونقه، لأنه يعكس الجمال والأصالة، التي تتميز بها سيناء الحبيبة، وأهل سيناء الذين يعشقون الفن والحياة".

جاء ذلك خلال افتتاح وزير الثقافة، مساء الاثنين، معرض "فناني شمال سيناء في مواجهه الإرهاب"، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، وبحضور رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، وعدد من قيادات محافظة شمال سيناء منهم نائب محافظ شمال سيناء، ورئيس جامعة شمال سيناء، ونقيب الفنانين التشكيليين الدكتور حمدي أبو المعاطي، وعدد من الفنانين التشكيليين.

وأكد وزير الثقافة - خلال الافتتاح - أن المعرض يعبر عن الحياة السيناوية، ويحوي أعمالا تم إنجازها خلال عام 2017، وهو ما يؤكد حب الفنان السيناوي التشكيلي للحياة والفن.. لافتا إلى أن الأعمال تشير إلى الفن والحياة السيناوية، وكذلك إلى الإبداع السيناوي المتفرد.

وأشار إلى أن الوزارة أقامت العديد من المعارض للمحافظات الحدودية، ومنها في القاهرة بهدف تعريف المواطن بمحافظات مصر الحدودية وبزخمها الفني.. مؤكدا أن معرض فناني شمال سيناء يأتي في إطار اهتمام وزارة الثقافة بتوصيل الفن السيناوي إلى القاهرة وتعريف المواطنين بهذا الفن.

وشارك في المعرض الفنان مصطفى بكير، قوميسير (مدير) عام المعرض، والفنانون: حسن إبراهيم، محمود الببلاوي، أحمد راضي، خليل الكراني، حمدي بكير، ويستمر المعرض حتى 23 يوليو الجاري، ويشمل 70 عملا فنيا من أعمال فناني شمال سيناء تعبر عن الحياة السيناوية بمختلف أوجهها، والتراث والطبيعة والحياة اليومية السيناوية المتفردة.

كما كرم الفنان مصطفى بكير ونائب محافظ شمال سيناء، وزير الثقافة حلمي النمنم، ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية الدكتور أحمد عواض، ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال، بإهدائهم درع المحافظة.. كما أهدى الفنان مصطفى بكير لوزير الثقافة لوحة من أعماله.